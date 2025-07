Borsa: fiducia sui dazi spinge l'Asia, rally future europei

Borse asiatiche in rialzo in scia all'ottimismo per nuovi accordi sui dazi tra gli Usa e i suoi partner commerciali dopo l'intesa raggiunta con il Giappone, con l'indice globale Msci Acwi che ha toccato un nuovo massimo storico.

Tokyo balza dell'1,8%, spinto dai titoli finanziari che beneficiano, al pari dello yen, delle scommesse per un rialzo dei tassi dopo l'intesa tariffaria con gli Usa. Hong Kong avanza dello 0,3%, Shanghai dello 0,4%, Shenzhen dello 0,7% e Seul dello 0,1% mentre Sydney cede lo 0,3%.

Corrono i future in Europa, con l'Euro Stoxx 50 che avanza dell'1,3% in scia alle indiscrezioni che segnalano progressi per un accordo con gli Usa per fissare i dazi al 15% e in attesa della riunione della Bce di oggi, che dovrebbe mettere in pausa il taglio dei tassi. Avanzano anche i future su Wall Street, con quelli sul Nasdaq in rialzo dello 0,3% dopo i risultati migliori delle attese di Alphabet.

Poco mosso a 1,1769 il cambio euro-dollaro mentre il petrolio sale dello 0,7%, con il Wti a 65,74 dollari al barile.