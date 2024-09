Borsa: Europa volatile, Francoforte risale +0,4%

Le Borse in Europa oscillano, alcuni indici cambiano rotta, altri fluttuano in attesa dei discorsi dei funzionari della Federal Reserve per avere nuove indicazioni sul ritmo e la portata dell'allentamento della politica monetaria. Londra sale dello 0,39%, Francoforte riparte in rialzo dello 0,43%, Milano galleggia sulla parità (-0,03%) e Parigi resta debole, in calo dello 0,15 per cento. Lo spread tra Btp e Bund decennali si è allargato a 138 punti con il rendimento del titolo italiano al 3,52% e quello tedesco sceso al 2,14 per cento.