Borsa: Europa tutta in rosso, prevale incertezza

Dopo i dati sul Pil Milano amplia il calo (-0,7%) e anche Parigi (-0,35%) pur se l'economia francese è cresciuta inaspettatamente al ritmo più veloce dal 2023. Le trimestrali e i timori geopolitici sembrano pesare più dei dati macro. "I mercati considerano quella tra Trump e Xi Jinping una tregua tattica piuttosto che un accordo a lungo termine, il che significa che le prospettive a medio termine potrebbero rimanere volatili" commenta un analista.

Tutti i listini in Europa sono in rosso, Londra cede lo 0,48% Francoforte lo 0,13%, Madrid l1,11 per cento. A Piazza Affari la maglia nera va a Stellantis (-4,2%) ma affondano anche Prysmian (-4,2%), Amplifon (-3,5%) dopo le trimestrali. Deboli anche Tim (-1,5%) e Banco Bpm (-1,5%). Stupisce invece Campari (+10%) e corre Italgas (+2,9%).