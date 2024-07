Borsa: Europa tiene nel finale, New York incerta, Milano +0,2%

Si mantengono positive nel finale le principali borse europee, mentre appare incerta New York, dove si allarga il contrasto tra Dow Jones (+0,27%) e Nasdaq (-1,18%). Milano riduce il rialzo allo 0,2%, si confermano invece più brillanti Madrid (+1,1%), Parigi (+0,9%), Francoforte (+0,85%) e Londra (+0,35%). Risale a 131,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 77 punti al 3,77% e quello tedesco di 6,9 punti al 2,46%. Scende di 6,6 punti al 3,11% il rendimento francese con un divario con Berlino in rialzo a 65,2 punti. Debole il dollaro a 0,92 euro e 0,77 sterline, risale il greggio (Wti 0,4% a 82,7 dollari al barile) e accelerano sia il gas naturale (+1,43% a 31,23 euro al MWh) sia l'oro (+1,5% a 2.418 dollari l'oncia). Acquisti sugli automobilistici Volvo (+3,16%) e Bmw (+1,85%) a differenza di Ferrari (-1%), mentre appare cauta Stellantis (+0,54%). Deboli i petroliferi Bp (-0,43%), Shell (-0,34%) e TotalEnergies (-0,33%), mentre gira al rialzo Eni (+0,3%). Contrastate le banche, con Banco Bpm (-1,81%), Unicredit (-1,2%), Mps (-1,16%) e Bper (-0,95%) in calo. caita Bps ((-0,35%), , positiva invece Intesa (+0,5%). Acquisti a Londra su Lloyds (+1,58%) e NatWest (+0,84%), bene a Parigi Credit Agricole (+0,74%) e Bnp (+0,58%), fiacca a Francoforte Commerzbank (-0,5%).