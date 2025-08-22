Venerdì 22 Agosto 2025

Borsa: Europa tiene in attesa di segnali dalla Fed, Milano +0,4%

Spingono Mediobanca e Mps. Euro stabile, il gas ancora in rialzo

Spingono Mediobanca e Mps. Euro stabile, il gas ancora in rialzo

Spingono Mediobanca e Mps. Euro stabile, il gas ancora in rialzo

I mercati azionari del Vecchio continente sembrano attendere il discorso del pomeriggio italiano del presidente della Fed, Jerome Powell, al meeting di Jackson Hole e proseguono a ondeggiare attorno alla parità.

La Borsa migliore è quella di Madrid, che sale dello 0,5%, seguita da Milano in crescita dello 0,4%. In aumento dello 0,1% Parigi e Francoforte, piatta Londra.

Lo spread scende di qualche frazione rispetto all'avvio e si muove tra gli 82 i gli 81 punti base, con l'euro piatto su quota 1,16 contro il dollaro. Calmo il Bitcoin sui 113mila dollari.

Nel settore energia il gas sale dello 0,8% a 33,4 euro al Megawattora, mentre il petrolio è piatto poco sopra i 63 dollari al barile.

In questo contesto, in Piazza Affari Mediobanca è il migliore tra i titoli a elevata capitalizzazione e, dopo il calo di ieri, cresce di due punti percentuali a 21,42 euro. La segue Monte dei Paschi, anch'essa debole alla vigilia, che sale dell'1,8% a quota 8,28.

Acquisti su Stm (+1,6%) e Nexi (+1,1%), mentre Fineco cede lo 0,3% e Poste lo 0,4%.

