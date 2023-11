Borsa, Europa stabile, future Usa deboli, Milano -0,15%

Le principali borse europee appaiono poco mosse, con i future Usa in rosso in attesa dell'intervento del presidente della Fed Jerome Powell. Milano cede dello 0,15%, Francoforte dello 0,18% e Londra dello 0,05%. Parigi resta invariata, mentre Londra guadagna lo 0,07% e Madrid lo 0,16%. Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi rimane stabile a 190 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 2,2 punti al 4,56% e quello tedesco di 0,4 punti al 2,64%. Il dollaro sale oltre quota 0,93 euro e 0,81 sterline, mentre si indebolisce a 28,51 rubli. Il greggio scende sotto i 77 dollari al barile (Wti -0,61% a 76,9 dollari al barile), in seguito all'inatteso aumento delle scorte Usa. Il calo è più forte per il gas naturale (-1,92% a 45,18 euro al MWh ad Amsterdam), con le scorte dell'Ue sopra al 99% a 1.135,67 TWh. L'oro aumenta poco (+0,05% a 1.962,98 dollari l'oncia), mentre l'acciaio rimane quasi invariato (+0,03% a 3.800 dollari la tonnellata). Giornata di conti per Mps (+0,77%), Banco Bpm (-0,39%), Enel (-0,2%), Bayer (+0,06%), Adidas (-1,15%), Credit Agricole (+1,55%) e Commerzbank (-3,42%), che gira in negativo. Oggi arriva la trimestrale di Bper (-2,53%) e domani quelle di Snam (-1,23%) e Mediolanum (-0,2%). In calo i petroliferi TotalEnergies (-0,11%), Bp (-0,18%), Eni (-0,6%) e Shell (-0,78%). Segno meno anche per Saipem e Tenaris (-2,4% entrambe). Prosegue la corsa di Technoprobe (+4,08%) in Borsa, che ha acquisito un ramo d'azienda da Teradyne, che a sua volta ha rilevato in cambio una quota dell'azienda lecchese.