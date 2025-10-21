Borsa: Europa senza direzione, future Usa in rosso, Milano +0,8%

Si muovono senza una vera e propria direzione le principali borse europee nella prima ora di scambi, con Milano (+0,85%) in testa seguita a distanza da Londra (+0,27%), Parigi (+0,24%), Madrid (+0,11%) e Francoforte, che galleggia a cavallo della parità. Negativi i future Usa. Sul fronte macroeconomico, oltre al deficit pubblico del Regno Unito salito meno delle stime, sono attesi alcuni dati americani, dalle scorte di magazzino, all'indice predittivo e alle scorte preliminari di greggio secondo l'Api.

Prosegue il rialzo del dollaro a 0,86 euro, 151,16 yen e 74,72 penny mentre si stabilizza l'oro (+0,1% a 4.259,94 dollari l'oncia). Sale a 79,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1 punto al 3,35%, allineato a quello francese, mentre il rendimento tedesco cede 1,5 punti al 2,56%. Deboli il greggio (Wti -0,26% a 57,37 dollari al barile) e il gas naturale (-0,6% a 31,55 euro al MWh).

Acquisti sul comparto del lusso, da Hermes (+1,8%) a Kering (+1,66%) e Cucinelli (+0,5%), mentre cede Moncler (-0,8%). In campo automobilistico sale Stellantis (+0,6%), cauta Ferrari (+0,24%), debole Volkswagen (-0,31%). In ordine sparso anche le banche, con Bper (+6,96%) spinta dalla posizione sintetica in derivati sul 9,99% del capitale, che favorisce anche Popolare Sondrio (+6,8%) e, a monte, Unipol (+2,11%). L'onda lunga della causa negli Usa per i finanziamenti al Sudan frena anche oggi Bnp (-1,97%), mentre appaiono poco mosse Credit Agricole (-0,1%) e Commerzbank (-0,05%). Positive Mps (+2,35%), e Intesa (+1%), più caute Banco Bpm (+0,49%) e Unicredit (+0,15%).