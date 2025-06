Borsa: Europa riduce calo nel finale con New York, Milano -0,85%

Riducono il calo nel finale le Borse europee con i listini Usa positivi, dimenticando le tensioni in Medio Oriente dopo l'apertura della vicepresidente della Fed Michelle Bowman a un taglio dei tassi in luglio. Milano cede lo 0,85%, Parigi lo 0,64%, Francoforte lo 0,17%, Londra lo 0,2%, Francoforte lo 0,15% e Madrid (+0,05%) gira in positivo. Bene a New York il Dow Jones (+0,26%) e il Nasdaq (+0,58%).

Scende a 97 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,8 punti al 3,47% e quello tedesco di 1 punto al 2,5%. Gira in calo il dollaro a 0,86 euro e a 0,74 sterline, con l'oro in crescita dello 0,59% a 3.387,64 dollari al barile. Girano in negativo sia il greggio (Wti -1,03% a 73,08 dollari al barile) sia il gas naturale (-1% a 40,53 euro al MWh).

Fanno da traino i semiconduttori con Asml (+2,94%), Asm (+2,44%) ed Stm (+1%). Ancora debole invece il lusso con Pandora (-5,3%) e Moncler (-1,78%), mentre si porta quasi in parità Kering (-0,45%). Deboli anche i titoli della difesa a partire da Leonardo (-2,26%), che insieme a Rehinmetall (-1,51%) sta esaminando il dossier di Iveco Defence Vehicles su cui hanno presentato un'offerta non vincolante a Iveco (-2,22%).

Segno meno per i bancari SocGen e Popolare Sondrio (-2% entrambe), Banco Bpm (-1,8%), nel giorno del riavvio dell'Ops di Unicredit (-1,27%), Bper e Bnp (-1,7% entrambe) insieme a Intesa (-0,9%). Più cauta Mediobanca (-0,3%), in lieve rialzo Mps (+0,1%). Poco mossi i petroliferi Bp (+0,55%), Shell (+0,24%) e TotalEnergies (-0,06%). In lieve calo ed Eni (-0,25%), nonostante i 2 miliardi d'incasso dalla cessione ad Ares del 20% di Plenitude. Pesante Stellantis (-2,15%) nel giorno dell'insediamento dell'amministratore delegato Antonio Filosa.