Borsa: Europa procede cauta in attesa dei dati sul lavoro Usa

Tirano il fiato le Borse europee nell'ultima seduta della settimana e oscillano i futures su Wall Street in attesa dei dati sul mercato del lavoro statunitense. I nuovi occupati e il tasso di disoccupazione saranno valutati dalla Fed nella prossima riunione del 17 settembre e sono considerati decisivi per un taglio o meno dei tassi, sul quale il mercato tuttavia scommette.

Francoforte guadagna lo 0,23%. Dopo qualche tentennamento, Parigi sale dello 0,24%, mentre si continua a monitorare la situazione politica, e Milano dello 0,16%. Da segnalare la corsa di Stmicroelectronics (+4%) che beneficia della promozione del titolo da parte di Bnpp Exane. Fuori dall'area euro tiene Londra (+0,11%).