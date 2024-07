Borsa: Europa positiva nel finale, bene New York, Milano +0,2%

Tornano in rialzo le principali borse europee nel finale, con gli indici Usa brillanti dopo il dato sull'inflazione in linea con le stime. Girano al rialzo Milano (+0,2%) e Madrid (-0,25%) e accelerano Francoforte (+0,6%), Londra e Parigi (+1,25% entrambe). Stabile a 136 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,8 punti al 3,75% e quello tedesco di 1,9 punti al 2,39%. Si conferma debole il dollaro a 0,92 euro e 0,77 sterline, mentre appaiono contrastati il greggio (Wti -2,49% a 76,32 dollari al barile) e il gas naturale (+2,58% s 32,6 euro al MWh). Fiacco l'oro (-0,36% a 2.372 punti). Prosegue l'effetto delle semestrali che interessano oggi Essilux (+7,5%), Hermes (+3,65%) ed Eni (+3,5%). Bene anche Moncler (+2,5%) a due giorni dalla semestrale e Cucinelli (+2,67%). Fresche di conti anche Stm (-3,62%), Saipem (-3,14%) e Stellantis (-3,11%). Più caute Mercedes (-0,03%), che li ha diffusi oggi, poco mossa Renault (+0,41%), positiva Porsche (+1,45%) dopo il recente scivolone a causa del ribasso delle stime per carenza di alluminio. In ordine sparso le banche con NatWest (+7,19%) sugli scudi a seguito della semestrale che Barclays (+1,7%) diffonde il prossimo 1 agosto. In Piazza Affari cedono Mps (-1,48%), Banco Bpm (-1,17%) e Unicredit (-0,5%). Invariata Bper (-0,53%), in cauto rialzo Intesa (+0,24%) e Popolare Sondrio (+0,36%).