Borsa, Europa positiva, Milano in testa

Le Borse europee avanzano positivamente, con Milano in testa (Ftse Mib +0,81% a 28.736 punti), spinte dai titoli bancari. L'indice d'area Stoxx 600 guadagna quasi un punto, con i titoli legati al farmaceutico, alla tecnologia e ai finanziari in evidenza. La lente di ingrandimento, dopo la conferma del rating dell'Italia da parte di Fitch e la revisione dell'outlook da parte di Moody's sugli Stati Uniti, è rivolta all'inflazione statunitense, in vista dell'incontro tra Biden e Xi previsto per domani e mercoledì. In questo contesto, la tensione sui titoli di Stato si allenta, con lo spread tra Btp e Bund che scende a 182 punti, mentre il rendimento del decennale italiano rimane al 4,5%. Tra le singole Borse, a Milano si registra l'evidenza di Mps (+7,3%), favorita dall'upgrade di Fitch che ha alzato di due gradini il rating e dal buy di Deutsche Bank. Per il resto, Parigi sale dello 0,68%, Londra dello 0,72% e Francoforte dello 0,47%. Sul fronte delle commodity, il petrolio è in calo, con il WTI che oscilla intorno ai 77 dollari e il Brent a 81 dollari al barile. Il prezzo del gas naviga a 45 euro al megawattora, con i Ttf che ad Amsterdam cedono il 3,3%. Quanto ai cambi, l'euro rimane poco mosso a 1,0689 dollari.