Borsa: Europa positiva con Wall Street, Milano +1,4%

Lunedì 20 Ottobre 2025
Rossi e Indy, miti senza fine
Leo Turrini
20 ott 2025
20 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Più cauta Parigi. In luce Leonardo

Si confermano positive le Borse europee dopo l'avvio di Wall Street. Sul mercati il clima è nel complesso migliorato sia sul fronte dei dazi grazie al nuovo round di colloqui fra Usa e Cina atteso in settimana in Malesia sia in vista della nuova tornata di trimestrali, a partire da quelle americane.

Parigi resta indietro (+0,2%) appesantito dal declassamento del rating da parte di S&P e dallo scivolone di Bnp Paribas (-7,3%) per la condanna di un tribunale americano sul Sudan.

Bene invece Francoforte e Milano, entrambe in rialzo di oltre l'1,5%. A Piazza Affari sul podio Leonardo (+4,4%): in una buona giornata per il settore della difesa aiuta il titolo l'ipotesi secondo cui nel cda di domani potrebbe esserci sul tavolo la joint venture con Airbus e Thales. In luce poi Bps (+3,78%), Stm (+3,59%) e Bper (+3,35%). In fondo al listino Lottomatica (-1,84%).

