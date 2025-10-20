Borsa: Europa positiva con Wall Street, Milano +1,4%

Si confermano positive le Borse europee dopo l'avvio di Wall Street. Sul mercati il clima è nel complesso migliorato sia sul fronte dei dazi grazie al nuovo round di colloqui fra Usa e Cina atteso in settimana in Malesia sia in vista della nuova tornata di trimestrali, a partire da quelle americane.

Parigi resta indietro (+0,2%) appesantito dal declassamento del rating da parte di S&P e dallo scivolone di Bnp Paribas (-7,3%) per la condanna di un tribunale americano sul Sudan.

Bene invece Francoforte e Milano, entrambe in rialzo di oltre l'1,5%. A Piazza Affari sul podio Leonardo (+4,4%): in una buona giornata per il settore della difesa aiuta il titolo l'ipotesi secondo cui nel cda di domani potrebbe esserci sul tavolo la joint venture con Airbus e Thales. In luce poi Bps (+3,78%), Stm (+3,59%) e Bper (+3,35%). In fondo al listino Lottomatica (-1,84%).