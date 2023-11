Borsa: Europa poco mossa in attesa della Fed, spread a 200

Borse europee poco mosse in attesa delle decisioni della Fed, che stasera dovrebbe mantenere i tassi fermi ma che potrebbe ritagliarsi la possibilità di alzarli nuovamente nella riunione di dicembre. Milano cede lo 0,2% mentre Francoforte, Londra e Parigi oscillano sulla parità. In rosso i future su New York, con Nasdaq, S&P e Dow Jones in calo dello 0,4% mentre i rendimenti dei Treasury americani si muovono attorno al 4,9%. In rialzo il petrolio, con il Wti che sale dell'1,4% a 82,2 dollari al barile, mentre il gas europeo è poco mosso, a 48,4 euro al megawattora. Sul fronte dei titoli di Stato lo spread si apre di due punti base e torna a quota 200 punti base mentre i rendimenti del decennale italiano salgono di 4,7 punti base al 4,82%. A Piazza Affari corre Nexi (+3,4%) in scia alle indiscrezioni su un possibile interesse del fondo Silverlake, assieme a Bper (+2,2%), Tim (+2,1%), Mps (+1,8%) e Banco Bpm (+1,4%) mentre affonda Iveco (-7,3%), con il peggioramento dei flussi di cassa che preoccupa il mercato, e soffrono Amplifon (-1,9%), Cnh (-1,8%), Erg (-1,7%) e Prysmian (-1,4%).