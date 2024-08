Borsa: Europa poco mossa, future Usa contrastati, Milano +0,3%

Borse europee poco mosse con i future Usa contrastati nel giorno dei conti di Nvidia, attesi per oggi. Domani invece sono in calendario le immatricolazioni di auto nei vari paesi europei, l'inflazione tedesca e il Pil Usa. La migliore è Francoforte (+0,4%), seguita da Milano e Parigi (+0,3% entrambe), Madrid (+0,17%) e Londra (-0,1%). Cala il greggio (Wti -0,56% a 75,11 dollari al barile), accelera il gas (+0,82% a 39,01 euro al MWh), che risale sopra la soglia dei 39 euro, piatto l'oro (-0,08% a 2.506 dollari l'oncia. In rialzo il dollaro che sfiora quota 0,9 euro e 0,76 sterline, mentre il differenziale tra btp e Bund decennali tedeschi si porta a 138 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,5 punti al 3,64% e quello tedesco di 2,6 punti al 2,26%. Poco mossa Air France (-0,4%) che ha perfezionato l'acquisto del 19,9% della danese Sas annunciato lo scorso ottobre. Contrastate Ryanair (-0,38%) ed easyJet (+0,36%), che si prepara a lasciare insieme a Burberry (-0,32%) il paniere che compone l'indice Ftse 100. Positivi i produttori di microprocessori Soitec (+1,7%), Asm (+1,32%) e Asml (+0,9%), poco mossa invece Stm (+0,5%). Fiacchi gli automobilistici Renault (-0,32%), Bmw (-0,2%) e Stellantis (-0,04%) mentre cedono i petroliferi Shell (-0,97%), Bp (-0,54%), Eni e TotalEnergies (-0,2% entrambe). In lieve rialzo le banche da Santander (+0,47%), SocGen (+0,42%) e Commerzbank (+0,38%) a Popolare Sondrio (+0,37%). Pressoché immobili Intesa (+0,2%), Bper (+0,1%) ed Mps (+0,04%), invariata banco Bpm.