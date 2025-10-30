Giovedì 30 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Ultima ora
30 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: Europa incerta, Parigi -0,2% e Francoforte +0,2%

I mercati riflettono sulle risposte di Powell al taglio tassi

I mercati riflettono sulle risposte di Powell al taglio tassi

I mercati riflettono sulle risposte di Powell al taglio tassi

In Europa l'avvio degli scambi in Borsa è contrastato e incerto. Parigi cede lo 0,25% mentre Francoforte sale dello 0,26%, Londra apre in calo dello 0,46% e Madrid dello 0,31 per cento. Gli investitori stanno soppesando le parole di Powell, il presidente della Fed, su un improbabile taglio dei tassi a dicembre. Intanto una nuova tornata di trimestrali vede coinvolta Volkswagen (+3%), Stellantis (-6,1%), Credit Agricole (-2,6%), Italgas (+1,9%).

© Riproduzione riservata

