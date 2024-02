Borsa: Europa incerta, New York in lieve rialzo, Milano -0,2%

Prosegue incerta la seduta delle principali borse europee, con i listini Usa in cauto rialzo (Dow Jones +0,1% e Nasdaq +0,25%). La migliore è Francoforte (+0,15%), Madrid è invariata, Londra cede lo 0,12%, Milano lo 0,24% e Parigi lo 0,4%. Sale a 143,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi nel primo giorno di emissione del Btp Valore, con il rendimento annuo italiano in crescita di 5,1 punti al 3,84% e quello tedesco di 4,7 punti al 2,4%. Debole il dollaro a 0,92 euro e 0,78 sterline, in calo il greggio (Wti -0,37% a 76,2 dollari al barile), l'oro (-0,26% a 2.026 dollari l'oncia) e il gas naturale (+3,14% a 23,68 euro al MWh), per l'effetto delle temperature invernali in Europa. Cedono i petroliferi Shell (-1,52%), TotalEnergies (-1,51%), Eni (-0,52%) e Bp (-0,14%). In ordine sparso le banche, con rialzi per Bper (+4,12%), al centro delle ipotesi su possibili operazioni straordinarie. Acquisti anche su Banco Bpm (+1,68%), Banco Sabadell (+1,63%), Lloyds e Barclays (+1,4% entrambe), più caute Intesa (+0,49%) ed Mps (+0,4%), in calo speculare Unicredit (-0,4%). La conferma dell'appoggio del G7 all'Ucraina spinge i titoli del settore aerospaziale da Leonardo (+3,89%) a Saab (+3,8%), Thales (+2,4%) e Rolls Royce (+2,1%). Acquisti anche sul produttore di veicoli pesanti Iveco (+3,2%), deboli invece gli automobilistici Volvo (-4,06%), Volkswagen (-1%) e Stellantis (-0,9%).