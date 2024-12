Prevale l'incertezza, nonostante i futures in rialzo l'avvio delle Borse in Europa è in calo. Londra cede lo 0,13%, Francoforte e Parigi aprono poco variate e con segno opposto, -0,09% la prima e +0,09% la seconda. Le azioni del settore automobilistico e sanitario salgono mentre scendono gli assicurativi.