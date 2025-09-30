Borsa: Europa incerta dopo l'avvio di Wall Street, Milano +0,15%

Milano e le altre Borse europee restano incerte dopo l'avvio di Wall Street dove il shutdown si avvicina. Insieme al greggio, che soffre per le scommesse sulle mosse dell'Opec+, sono in deciso calo i titoli petroliferi. La peggiore è Parigi (-0,12%) che ha visto come l'Italia l'inflazione accelerare ma sempre sotto il 2% dell'obiettivo della Bce. Non altrettanto si può dire dell'inflazione tedesca salita del 2,4%, oltre delle previsioni, a settembre. Francoforte guadagna lo 0,26%, Milano un più timido +0,15%.

A frenare il listino, sostenuto da Azimut (+3,6%) e Cucinelli (+1,2%), è Mediobanca (-3,8%) ormai per l'86,3% in mano a Mps (-0,7%) che potrebbe decidere di lasciare il titolo quotato. Pesanti anche Saipem (-3,2%), Amplifon (-2,2%) ed Eni (-1,4%).