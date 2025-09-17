Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
17 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: Europa incerta con Wall Street, giù Milano (-1%)

Sulle banche italiane pesano timori di nuovo intervento fiscale

Ok Saipem, Moncler e Leonardo. Parigi +0,26% con nuovo premier

Le Borse europee procedono in ordine sparso, al pari degli indici di Wall Street con l'attenzioni degli investitori puntata sulla Fed che dovrebbe tagliare i tassi di un quarto di punto. Sono così in calo i rendimenti dei Treasuries americani.

Londra guadagna lo 0,47% al pari di Francoforte, Parigi è poco sotto la parità (-0,08%).

Milano è la peggiore e cede quasi l'1% zavorrata dalle banche anche per i timori che nella manovra il governo decida un altro rinvio alla possibilità di trasformare le imposte differite attive (Dta) in crediti d'imposta.

Bper e Mps, entrambe uscite vittoriose dalle rispettive opas, perdono poco più dell'1,4%, Popolare Sondrio l'1,3% e Mediobanca l'1,2%. Bene invece Nexi (+2,2%) e Stellantis (+1,5%).

Fuori dal paniere principale scivola Mfe (-6% le azioni A e -5,5% le B) dopo il taglio degli obiettivi della tedesca Prosieben (-4%) a causa dell'andamento debole della pubblicità in Germania.

