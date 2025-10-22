Borsa: Europa incerta con le trimestrali, l'oro in caduta

Le Borse europee si muovono in ordine sparso con Londra che scatta in scia ai buoni dati sull'inflazione che fanno sperare in nuovi tagli dei tassi da parte della Banca d'Inghilterra mentre nel resto del Vecchio Continente prevale la cautela in scia ad alcune trimestrali che non hanno confermato le alte aspettative degli analisti e alla brusca frenata dell'oro.

Londra avanza dello 0,9%, Madrid dello 0,6%, Francoforte è invariata mentre Parigi cede lo 0,2% e Milano indossa la maglia nera (-0,4%). Poco mossi i future negli Usa, in una giornata priva di dati macro significativi. Gli investitori attendono che la stagione delle trimestrali entri nel vivo per capire se il rally dei mercati azionari, sempre molto nervosi, sarà sostenibile. In Europa Hermes (-3,3%), Adidas (-0,9%) e L'Oreal (-0,6%) con la crescita dei risultati che non ha soddisfatto gli analisti mentre tra i bancari corre Barclays (+4,4%) e scivola Unicredit (-1,5%) in scia alle rispettive trimestrali.

Nel pre-market di Wall Street scivolano Texas Instruments, per effetto di un outlook più debole delle attese, e Netflix, i cui profitti sono stati penalizzati da una disputa fiscale in Brasile.

Non si arresta la rotta dell'oro che si avvicina pericolosamente alla soglia dei 4.000 dollari l'oncia (-0,4% a 4.020) mentre i titoli di Stato sono poco mossi, con l'eccezione dei Gilt britannici, i cui rendimenti scendono di 9 punti base dopo i dati sull'inflazione. Il rendimento del Btp cede un punto base al 3,33% mentre lo spread con il Bund è stabile a 78 punti base.