Borsa: Europa incerta, bene Parigi con la fiducia a Lecornu

Le Borse europee si muovono in ordine sparso con Parigi (+0,8%) che festeggia la fiducia al governo Lecornu, Milano (+0,4%) che tiene con i rialzi di Tim e Campari, Francoforte poco mossa (-0,05%) e Londra e Madrid in calo dello 0,3%.

Intanto a New York continuano gli acquisti, con l'S&P 500 (+0,3%) e il Nasdaq (+0,4%) che ricevono una nuova spinta dall'outlook del produttore di chip Tsmc, che alimenta la febbre dell'intelligenza artificiale.

Gli investitori sono stati incoraggiati dai primi risultati della stagione delle trimestrali e dall'apertura a nuovi tagli dei tassi da parte della Fed. A Zurigo vola Nestlé (+8%) in scia ai risultati del terzo trimestre e all'annuncio di 16mila tagli. A Piazza Affari corre Tim (+5%), in scia alla promozione da parte di Deutsche Bank, seguita da Campari (+3,8%), Interpump (+2%) e Ferrari (+1,9%).

In ripresa le banche, sulle quali continua il braccio di ferro tra Abi e governo sul contributo alla manovra: Sondrio e Mediobanca avanzano dell'1,3%, Bper dell'1,2%, Intesa dello 0,8% mentre continua a faticare Mps (-0,4%), nonostante l'avvio della copertura con giudizio buy e prezzo obiettivo di 9,3 euro da parte di Jefferies.

Poco mossi i titoli di Stato, con i rendimenti dei Btp in lieve calo al 3,36% e lo spread con il Bund in flessione a 78 punti base, mentre l'oro aggiorna ancora una volta i massimi storici a 4.263 dollari l'oncia (+0,5%).