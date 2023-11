Borsa, Europa in stallo, Usa positivi, Milano invariata

I mercati europei sono in stallo, dopo una settimana di rialzi alimentati dall'ottimismo che la stretta sui tassi abbia ormai raggiunto il culmine. Nonostante la chiusura brillante in Asia e i future Usa in rialzo, gli indici europei non riescono a mantenere i guadagni, ad eccezione di Milano che rimane invariata alla chiusura di una mattinata di modesti rialzi. La peggiore è Parigi (-0,48%), seguita da Francoforte (-0,29%), Madrid (-0,22%) e Londra (-0,11%). La tensione sui titoli di Stato è in aumento, con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 189 punti e il rendimento annuo italiano in crescita di 8,6 punti al 4,58% e quello tedesco di 5,6 punti al 2,69%. Il prezzo del petrolio (Wti +1,39% a 81,65 dollari al barile) si mantiene in rialzo, mentre il gas naturale scende sotto i 46 euro (-4,5% a 45,9 euro al MWh). Il dollaro si indebolisce a 0,93 euro, 0,8 sterline e 92,34 rubli. Tim (-3%) scende dopo un rialzo in apertura all'indomani del via libera alla cessione della rete a Kkr, su cui Vivendi (-1,75% a Parigi) ha annunciato una battaglia legale. Secondo il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, "ha i suoi diritti e li eserciterà", ma "il progetto è quello". Contrastati i petroliferi Bp (-0,2%), Eni (+0,3%), TotalEnergies (+0,4%) e Shell (+0,55%). Tenaris (+135%) è più brillante grazie ai conti trimestrali, all'acconto di 0,2 euro sul dividendo e al riacquisto di titoli avviato lo scorso 1 novembre. I bancari si dividono tra Standard Chartered (+2,07%), Bper (+1,43%), Intesa (+1,29%), NatWest (+1,12%) e Banco Bpm (+0,92%) da un lato, e Fineco (-0,88%), Lloyds (-0,66%), Santander (-0,38%) e Credit Agricole (-0,31%) dall'altro.