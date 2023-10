Borsa, Europa in ribasso, Wall Street e tecnologici in calo

I trimestrali delle grandi tecnologie deludono Wall Street e la debolezza del mercato americano si riflette anche su quello europeo che torna in calo. Londra perde lo 0,08%, Parigi lo 0,45%, Francoforte lo 0,5%, Milano l'1,13%. Il crollo in Borsa della francese Worldline (-58%) trasforma la seduta in un incubo anche per l'italiana Nexi (-16%). A Piazza Affari crolla anche Tim (-3,7%) sotto le minacce del suo primo socio Vivendi di aprire una battaglia legale intorno alla cessione della rete fissa. Vendute le banche con Unicredit che perde il 3,07%, Mps il 2,46%, Intesa lo 0,85%. Pochi i titoli risparmiati, tra questi Italgas (+0,54%) dopo la trimestrale, Leonardo (+0,5%) che annuncia grandi alleanze in Europa, Banco Bpm (+0,3%) e Inwit (+0,05%).