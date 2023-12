Borsa, Europa in rialzo, Wall Street contrastata, Milano +0,6%

La seduta delle principali borse europee prosegue in rialzo, con Milano (Ftse Mib +0,6%) vicina ai 30mila punti toccati l'ultima volta nel giugno del 2008. Anche Londra (+0,87%), Francoforte (+0,74%) e Parigi (+0,3%) sono vicine ai rispettivi record storici, mentre Madrid (+0,72%) è ancora sotto ai massimi del novembre del 2007. La tensione sui titoli di stato si attenua e il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi scende a 172,1 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 11,5 punti al 4,1% e quello tedesco di 7 punti al 2,37%. Il prezzo del greggio (Wti +0,18% a 76,1 dollari al barile) riprende quota piano, mentre quello del gas (+4% a 43,77 euro al MWh) accelera in vista della stagione invernale. L'oro (+0,26% a 2.043,79 dollari l'oncia) è in lieve progresso, debole l'acciaio (-0,13% a 3.911 dollari la tonnellata) e si rafforza il dollaro a 0,92 euro, con la sterlina stabile a 0,79 sul biglietto verde. Acquisti sui produttori di microprocessori Asml (+1,62%), Be (+1,28%), Asm (+1,18%) ed Stm (+0,82%), mentre il prezzo dell'oro sopra i 2mila dollari l'oncia spinge gli estrattivo-minerari Anglo American (+6,58%), Glencore (+3,13%) e Rio Tinto (+3,19%). La risalita del greggio sostiene Saipem (+2,52%), Tenaris (+1,75%), Shell (+0,95%) ed Eni (+0,74%), cauta invece TotalEnergies (+0,24%). In campo bancario salgono Banco Bpm (+1,69%), Lloyds (+1,6%), NatWest (+1,59%), Bbva (+1,08%), Intesa (+1,04%), Bper (+0,85%) e Unicredit (+0,76%), mentre iMps (+0,42%) è cauta. Sugli scudi in Piazza Affari Technogym (+6,07%), dopo l'ingresso della saudita Neom con circa il 6% del capitale.