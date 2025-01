La spinta dei titoli tecnologici ha portato i listini a chiudere sui massimi di seduta. Londra si è riportata in terreno positivo chiudendo in rialzo dello 0,3%, Madrid ha guadagnato l'1,3%, Francoforte l'1,56%, Milano l'1,9% ma la migliore è stata Parigi che ha accelerato fino a fermarsi in progresso del 2,24%.