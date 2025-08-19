Borsa: Europa in rialzo, New York contrastata, Milano +0,8%

Si confermano positive le principali borse europee in concomitanza con l'avvio contrastato degli scambi a New York. La migliore è Parigi (+1%), seguita da Milano (+0,8%), Madrid (+0,75%), Francoforte +0,55%) e Londra (+0,3%). Risale a quasi 80 puti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 1,3 punti al 3,57% e quello tedesco in rialzo di 0,5 punti al 2,77%. Risale a 11,6 punti il differenziale con la Francia, mentre il rendimento pubblico francese guadagna 0,2 punti al 3,45%.

Gli occhi degli investitori sono puntati sulle trattative per fermare la guerra tra Russia e Ucraina e sul simposio della Fed di Jackson Hole (Usa), che apre i battenti tra 2 giorni.

Gli acquisti si concentrano sul lusso con Moncler (+4,6%), Kering (+3%), Burberry (+3,95%) e Swatch (+3,53%). In luce gli automobilistici Porsche (+3%), Renault (+2,63%) e Stellantis (+1,77%), mentre la possibile pace tra Russia e Ucraina mette a dura prova il comparto della difesa da Leonardo (-9,5%) ad Hendsoldt (-8,32%), Saab (-8,21%) e Rheinmetall (-5,52%).

Brillante Campari (+3,35%) insieme ai rivali Pernod Ricard (+3,26%), Diageo (+2,85%) e Carlsberg (+2,71%). In campo bancario si distinguono Commerzbank (+2,77%), Intesa (+2,1%), Mps (+1,85%), Mediobanca (+1,7%), SocGen (+1,35%) e Unicredit (+1,27%). Più caute Popolare Sondrio (+0,76%), Banco Bpm (+0,7%) e Bper (+0,15%).