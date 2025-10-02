Borsa: Europa in rialzo, Milano +0,24% frenata dalle banche

I tecnologici spingono gli indici globali a nuovi massimi dopo che la vendita di azioni di OpenAI ha catapultato l'azienda tra le startup più preziose al mondo. I future sul Nasdaq 100 salgono dello 0,4%, l'indice europeo Stoxx 600 è salito dello 0,7%, trainato da un rialzo di oltre il 2% delle azioni tecnologiche. Londra è ferma (+0,02%) ma Parigi guadagna l'1,2%, Francoforte l'1,3%, Milano lo 0,24 per cento.

A Piazza Affari St corre in rialzo del 2,57% ma la regina del listino è Stellantis (+7%) che prosegue la sua corsa dopo i dati sulle vendite e porta con sè Ferrari (+2,6%). Sempre ben intonata Pirelli (+1%) in attesa di novità sulla governance. Deboli le banche con Unicredit (-1,6%) tra i peggiori, con Mediobanca che cede l'1,17% e MPs lo 0,24 per cento.