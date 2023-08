Borsa: Europa in rialzo, Londra +0,19%

Azioni in rialzo anche in Europa, dopo il rally a Wall Street guidato dai tecnologici. Londra apre in rialzo dello 0,19%, Parigi dello 0,4%, Francoforte dello 0,5% come Milano e Madrid. Bhp contiene il calo allo 0,4%, dopo aver consegnato risultati deludenti, i più bassi degli ultimi tre anni (-37%) ma potrebbe frenare gli altri titoli del settore minerario. Il mercato resta comunque attendista, aspettando venerdì il discorso del presidente della Fed a Jackson Hole.