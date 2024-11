Borsa: Europa in rialzo, Londra (-0,16%) frena dopo Boe

Prosegue in rialzo la seduta sulle Borse in Europa dopo la decisione della Banca d'Inghilterra di tagliare i tassi. Londra, che aveva 'vivacchiato' fino a metà seduta, scivola in calo dello 0,16%; la sterlina si apprezza dello 0,4% (scambiata a 1,2926 dollari) e il rendimento del Gilt a 10 anni sale di due punti base. Parigi guadagna lo 0,58%, Francoforte sale dell'1,26%, Madrid dello 0,55% e Milano dello 0,37%.