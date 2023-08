Borsa: Europa in rialzo in attesa di Powell e Lagarde, Milano +1

Si confermano positive le principali borse europee, con i listini Usa che partono in rialzo e rimbalzano nel giorno degli interventi del presidente della Fed Jerome Powell e di quella della Bce Christine Lagarde al simposio di Jackson Hole. Milano (Ftse Mib +1,08%) è la migliore, seguita da Parigi (+0,9%), Madrid (+0,82%), Londra (+0,66%) e Francoforte (+0,64%). Dopo i dati macro che hanno confermato il rallentamento della Germania, con il Pil trimestrale in calo dello 0,2% su base annua, sono attesi in Usa gli indici dell'Università del Michigan. In rialzo il greggio (Wti +1,11% a 79,93 dollari al barile) e il gas naturale (+7,69% a 34,4 euro al MWh), mentre appare poco mosso l'oro (-0,08% a 1.917,8 dollari l'oncia). Stabile il dollaro a 0,92 euro, mentre cede a 0,79 sterline. In calo il rublo a 94,94 sul biglietto verde e 102,6 sull'euro. Positivi i petroliferi Bp (+0,97%), TotalEnergies (+0,86%) e Shell (+0,84%), più cauta invece Eni (+0,4%). Deboli i produttori di semiconduttori Asml (-1,21%) e Soitec (-0,76%), resiste invece Stm (+0,19%) in Piazza Affari, dove corre Iveco (+4,11%) e guadagnano terreno Unicredit (+1,75%), Saipem (+1,29%), Stellantis (+1,27%) e Cnh (+1,18%). Si mantiene a 166 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano i rialzo di 5,6 punti al 4,22% e quello tedesco di 4,7 punti al 2,55%.