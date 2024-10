Borsa: Europa in rialzo, effetto trimestrali

La nuova stagione di trimestrali spinge i titoli europei e dà slancio al mercato dopo tre giorni di ribassi. L'indice Stoxx Europe 600 sale dello 0,6%, Londra guadagna lo 0,62%, Parigi lo 0,64%, Francoforte lo 0,44%, Parigi lo 0,65%, Madrid l0 0,18%, Milano lo 0,5 per cento, con il settore dei viaggi e del tempo libero e quello della cura della persona, dei farmaci e dei negozi di alimentari in testa ai guadagni. "Ci aspettiamo una ripresa della volatilità a novembre e potrebbe essere un buon punto di ingresso per rivisitare i settori che sono stati lasciati indietro nel rally di quest'anno" commenta un operatore.