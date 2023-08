Borsa: Europa in rialzo dopo l'inflazione Usa, Milano +0,9%

Allungano il passo le principali borse europee dopo il dato sull'inflazione Usa, cresciuta meno delle delle stime. La migliore è Parigi (+1,1%), seguita da Madrid (+1,05%), Milano (+0,9%) e Londra (+0,15%). Stabile a 163 punti il differenziale tra btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento italiano in calo di 0,5 punti al 4,13% e quello tedesco in crescita di 1,3 punti al 2,5%. Debole il dollaro a 0,9 euro, 143,75 yen e 0,78 sterline. Il calo del greggio (Wti -0,79% a 83,73 dollari al barile) pesa solo parzialmente sul settore, con Bp (-0,14%) e Shell invariata, mentre salgono TotalEnergies (+1,3%), Eni (+0,67%) e Saipem (+0,75%), fresca di una nuova commessa in Libia da 1 miliardo di dollari. Rimbalzano per il secondo giorno di fila le banche dopo il tracollo di martedì a seguito della tassa sugli extraprofitti, corretta dall'esecutivo. Bamnco Bpm guadagna il 2,44%, Intesa l'1,48%, Mps lo 0,83% e Unicredit lo 0,59%. Complessivamente l'indice di settore in Piazza Affari guadagna poco più dell'1%, con 1,2 miliardi di capitalizzazione recuperati. Nel resto d'Europa guadagnano Bbva (+1,77%), Bnp (+1,45%), Sabadell (+0,84%) e Credit Agricole (+0,82%).