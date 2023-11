Borsa, Europa in rialzo dopo l'avvio di Wall Street, Milano +1%

Le Borse europee proseguono in rialzo dopo un avvio contrastato di Wall Street, dove l'attenzione è rivolta più al dato sull'inflazione Usa in programma domani che all'outlook negativo di Moody's sul rating americano. Piazza Affari (+1%) è la migliore, trainata dalle banche, tra cui spicca Mps (+8%), promossa da Fitch e con un buon giudizio da parte di Deutsche Bank. Gli acquisti spingono anche Bper (+6%), Banco Bpm (+3,9%) e Unipol (+2,98%), mentre fuori dal paniere principale si mette in luce la Popolare di Sondrio (+2,68% a 5,7 euro), con Intermonte che ha avviato la copertura sul titolo assegnando la raccomandazione 'outperform' e un target price a 6,7 euro. Bene anche Tim (+3%), sostenuta da Fitch, che è la terza delle grandi agenzie di rating a valutare un possibile rialzo del rating a seguito della vendita della rete a Kkr, mentre il fondo Merlyn ha confermato di avere soltanto lo 0,02% del capitale del gruppo di tlc. Londra guadagna lo 0,38%, Parigi e Francoforte entrambe lo 0,2%.