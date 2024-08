Borsa: Europa in rialzo con i future Usa, Milano regina (+2,3%)

Prevale la fiducia sulle principali borse europee grazie ai recenti dati Usa migliori delle stime. Milano (Ftse Mib +2,35% a 33.087 punti) torna sopra quota 33mila punti che non vedeva dallo scorso 31 luglio ed è la migliore, avendo saltato la seduta di Ferragosto, che ha visto invece salire gli altri listini a partire da Wall Street. Le richieste di sussidi Usa sono calate di 100mila unità in una settimana e le vendite al dettaglio sono salite sia su base mensile (+1%) si su base annua (+2,66%). Più caute Francoforte (+0,54%), Parigi (+0,35%) e Madrid (+0,21%), mentre cede Londra (-0,21%), frenata dal dato sulle vendite al dettaglio nel regno Unito inferiori alle stime. Positivi i future Usa in attesa degli indici dell'Università del Michigan. Si conferma debole il dollaro a 0,91 euro e 0,77 sterline, mentre si mantiene poco sopra i 136 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,7 punti al 3,61%, mentre ne cede 0,5 quello tedesco al 2,25%. In calo il greggio (Wti -0,31% a 77,92 dollari al barile) a seguito di scorte settimanali Usa superiori alle stime mentre si mantiene in rialzo il gas (+0,43% a 39,77 euro al MWh) e accelera l'oro (+0,15% a 2.461,96 dollari l'oncia). In luce il comparto auto, da Stellantis (+2,98%) a Ferrari (+2,88%), seguite da Renault (+1,1%) e Mercedes (+1%). Sul fronte tecnologico vero e prorpio balzo di Stm (+4,5%) a Milano e Parigi, sulla scia del buon andamento del settore in Asia. Seguono Be Semiconductor (+1,83%) e Infineon (+1,63%). In campo bancario è sempre Piazza Affari a tirare la volata, con rialzi per Unciredit (+3,5%), Popolare Sondrio (+3,13%) e Mediobanca (+3%). In luce Santander (+2,9%), seguita da Banco Bpm (+2,82%), Bper (+2,76%) ed Mps (+2,42%).