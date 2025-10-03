Borsa: Europa in ordine sparso, sale Wall Street, Milano +0,45%

Borse europee in ordine sparso con i listini Usa in rialzo. La migliore è Madrid (+0,7%), seguita da Londra e Milano (+0,45% entrambe), mentre cede Francoforte (-0,2%) ed è fiacca Parigi (-0,05%). In linea con le stime gli indici Pmi compositi in linea con le stime nell'Eurozona a 51,2 punti e in Italia a 51,7 punti, a differenza di quelli della Germania (52 punti) e della Francia (48,1 punti). Atteso l'analogo dato Usa, previsto in calo a 53,6 punti, seguito dagli indici Ism e dagli ordini di fabbrica.

Si mantiene tra gli 81 e gli 82 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiani in calo di 0,3 punti al 3,51%, al pari di quello francese, e quello tedesco invariato al 2,7%. In rialzo il greggio (Wti +0,5% a 60,76 dollari al barile). poco mosso invece il gas (+0,13% a 31,5 euro al MWh) sulla piazza di Amsterdam, mentre prosegue il calo dell'oro (-0,41% a 3.965,85 dollari l'oncia). Debole il dollaro a 85,18 centesimi di euro e 74,26 penny.

Contrastati gli automobilistici Stellantis (+0,74%), Mercedes (+0,56%), Porsche (-0,35%), Bmw (-0,62%) e Ferrari (-0,33%). Acquisti sui bancari NatWest (+4,13%), Standard Chartered (+2,5%), Banco Bpm (+2,14%), Barclays (+1,7%), Unicredit (+1,23%), Popolare Sondrio e Intesa (+1% entrambe), mentre cedono Mediobanca (-0,75%), di cui è attesa la conferma della lista per il nuovo consiglio di amministrazione decisa nella vigilia, e Montepaschi (-0,62%).

Deboli gli assicurativi Admiral (-1,8%), Hannover Re (-1,48%), Munic Re (-0,94%) e Generali (-0,73%). In Piazza Affari sprint di Tim (+4,51%), all'indomani delle stime sui ricavi di Tim Enterprise rese note agli analisti finanziari. Sprint di Almawave (+38,85%) su Egm in Piazza Affari, in linea con i 4,29 euro per azione offerti da Almaviva per il ritiro del titolo dal listino.