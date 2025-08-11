Borsa: Europa in ordine sparso con Wall Street, Milano in parità

Si muovono in ordine sparso le principali borse europee dopo l'avvio positivo dei listini Usa. La migliore è Londra (+0,3%), invariata Milano, mentre cedono Madrid (-0,26%), Parigi (-0,32%) e Francoforte (-0,55%). In assenza di dati e con gli scambi ridotti per la chiusura festiva di Tokyo e l'incedere della pausa estiva, gli operatori guardano agli indici Zew in calendario per domani, giorno dell'inflazione Usa.

In rialzo il greggio (Wti +0,64% a 64,29 dollari al barile) e il gas (+1,55% a 32,95 euro al MWh), mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi scende poco sotto gli 0,79 punti segnati in apertura, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 0,7 punti al 3,48% e quello tedesco di 0,8 punti al 2,69%.

Debole il comparto del lusso con Burberry (-3,82%), Puma (-2,74%), Hermes (-1,94%) e Moncler (-0,9%), che sconta l'incertezza sui dazi, mentre salgono gli automobilistici Volkswagen (+1,24%), Stellantis (+0,7%) e Ferrari (+0,6%).

Corre Tim (+2,54%), che fa meglio dei rivali Vodafone (+1,32%) e Deutsche Telekom (+0,95%). Poco mossi i petroliferi Bp (+0,38%), Shell (+0,21%), TotalEnergies (+0,17%) ed Eni (-0,01%), mentre in campo bancario Corre Commerzbank (+2,84%), seguita da Lloyds (+1,2%) Natwest (+1%). Più caute Credit Agricole (+0,56%) e Banco Bpm (+0,35%), quasi immobile Bper (+0,07%), deboli invece Popolare Sondrio (-0,62%), Intesa (-0,36%), Mps (-0,3%) e Unicredit (-0,15%). Invariata Mediobanca. Rimbalza Unipol (+3,1%) dopo lo scivolone di venerdì scorso a seguito della semestrale.