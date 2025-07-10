Borsa: Europa in ordine sparso con Wall Street, Milano -0,6%

Si muovono in ordine sparso le principali borse europee con gli indici Usa contrastati, mentre proseguono i negoziati sui dazi. Milano (-0,6%) è la peggiore, preceduta da Madrid (-0,5%). Gira i negativo Francoforte (-0,2%), tiene Parigi (+0,2%) e accelera Londra (+1,15%), mentre a New York il Dow Jones guadagna lo 0,25% e il Nasdaq perde lo 0,41%.

Risale a 85,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1,6 punti al 3,54%, al pari di quello tedesco al 2,69%. In rialzo il dollaro sopra quota 0,85 euro e poco sotto le 0,74 sterline, mentre l'oro cede lo 0,22% a 3.319 dollari l'oncia. Contrastati il greggio (Wti -2,5% a 66,69 dollari al barile) mentre e il gas naturale (+2,34% a 35,11 euro al MWh), che si mantiene sopra i 35 euro per l'aumento della domanda di Gnl in Sudafrica a causa del freddo invernale.

Brillanti i titoli estrattivo-minerari Anglo American (+4,5%), Glencore (+3,8%), Rio Tinto (+3,5%) e ArcelorMittal (+2,76%) all'indomani delle stime sulla crescita del Pil di 1.950 miliardi di dollari annunciate da Pechino. Corrono anche i produttori di semiconduttori Be (+3,73%) ed Stm (+2,9%), maglia rosa in Piazza Affari. In campo automobilistico in evidenza Bmw (+4,24%) le vendite del secondo trimestre. Seguono Stellantis (+2,4%), Porsche (+2,3%), Renault (+1,53%) e Volkswagen (+1,%).

Pesa tra i bancari Commerzbank (-4%), dopo che il governo tedesco ha ribadito la propria opposizione a Unicredit (-2,2%). Difficoltà anche per Caixabank (-2,2%), SocGen (-2,1%), Mps (-2,05%), Santander (-1,95%) e Banco Bpm (-1,85%). Più caute Bper (-1,4%) e Popolare Sondrio (-1,2%). Sotto pressione Iveco (-4%), sulla cui divisione difesa (Idv) l'offerta di Leonardo (-0,3%) e di Rheinmetall (-0,7%), secondo Bloomberg, sarebbe di 1,6 miliardi di euro, debito incluso.