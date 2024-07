Borsa: Europa in calo, Parigi e Francoforte -0,2%

Francoforte cede lo 0,2%, appesantito dal calo di Zalando (-2,2%), Daimler Truck (-2%) e Siemens Energy (-1,7%) che la corsa di Adidas (+3.5%) non basta a compensare. Parigi cede lo 0,2%, Londra si appiattisce (-0,01%) mentre Milano continua ad oscillare (+0,02%). A Piazza Affari gli acquisti sono concentrati su A2A (+2,15%), Saipem (+1,4%) e le banche con Bper in rialzo dello 0,96%, Intesa Sanpaolo dello 0,7%, Unicredit dello 0,67%, Banco Bpm dello 0,6 per cento. Deboli auto e lusso con Ferrari im calo dell'1,05%, Iveco dell'1,5%, Stellantis dello 0,3%, Pirelli dello 0,6%, Cucinelli dell'1,29% e MONcler dello 0,18 per cento.