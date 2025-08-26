Martedì 26 Agosto 2025
Borsa: Europa in calo, Parigi -1,6% sotto pressione
26 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: Europa in calo, Parigi -1,6% sotto pressione

La credibilità della Fed è messa in dubbio dal tentativo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di destituire la governatrice Lisa Cook e i listini in Europa, così come i future sugli indici americani sono sotto pressione. Londra cede lo 0,62%, Francoforte lo 0,5%, Milano lo 0,84% e Parigi, la peggiore, l'1,66% con le incertezze che porta il voto di fiducia. Per il CAC 40 si tratta del calo più consistente delle ultime tre settimane.

