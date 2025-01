Nonostante l'avvio in rialzo di Wall Street, sostenuto dal rimbalzo dei titoli tecnologici, in Europa proseguono le vendite. Milano cede lo 0,68%, Parigi l'1,1%, Francoforte lo 0,46%, Londra lo 0,18% e Madrid resta piatta (+0,03%). A Piazza Affari prosegue pesante la seduta per Stellantis (-4.4%) e Campari (-4,2%), deboli anche Pirelli (-2,3%) e Tim (-2,2%).