Borsa, Europa in calo, New York contrastata, Milano -0,8% Le borse europee chiudono deboli, con i listini Usa contrastati dopo il dato sull'inflazione. Saipem e Moncler si muovono in direzioni opposte, mentre Sanofi, Electrolux e Fortnox scivolano dopo i conti. Petroliferi contrastati. Euro in rialzo.