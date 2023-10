Borsa, Europa in calo, Milano -1% con Nexi e Tim

Le Borse europee hanno tentato di ridurre le perdite dopo che l'indice Ifo ha mostrato una previsione migliore della fiducia delle imprese tedesche, parallelamente al leggero rialzo del future sul Dow Jones negli Stati Uniti, ora in parità. I futures su S&P e Nasdaq, invece, sono in ribasso. Il petrolio è poco mosso (Wti pressoché stabile a 83,7 dollari al barile, il Brent intorno a 88,1) così come il gas, sotto i 50 euro al megawattora (il Ttf è a 49,2) grazie agli sforzi diplomatici in corso per evitare un'escalazione in Medio Oriente. Londra è leggermente sopra la parità (+0,06%), Francoforte scende dello 0,25% e Parigi dello 0,38%. Da segnalare il crollo di Worldline (-55,9%), che ha perso il 57% e ha bruciato 3,7 miliardi di capitalizzazione: il taglio della guidance della società dei pagamenti francese e i suoi riflessi sul titolo hanno contagiato anche i competitor Adyen (-9,8% ad Amsterdam) e Nexi, che crolla (-20,4% a 5 euro) a Milano e deprime l'indice di Piazza Affari (-15). A Milano, inoltre, Tim è sempre pesante (-4,5%) dopo la lettera di Vivendi al cda, così come le banche, tra cui Unicredit (-3,5%) e Mps (-3,2%) sono le peggiori. I conti, invece, spingono Italgas (+0,98%). Positiva anche Leonardo (+0,18%), mentre Fincantieri (-0,98%) non è particolarmente impressionata dalla prospettiva di un accordo industriale. Alla vigilia della Bce, lo spread Btp Bund è risalito sopra la soglia dei 200 punti base ed è ora al 203,5, con il rendimento del decennale italiano in crescita al 4,88%. Il collocamento da parte del Tesoro di un Btp con scadenza settembre 2025 ha visto i tassi salire fino a quasi il 4% (al 3,99%). I rialzi registrati dai listini cinesi sulla scia delle misure di supporto all'economia e del piano di riduzione dell'imposta di bollo sul trading ad Hong Kong non hanno avuto effetti positivi in Europa, nonostante abbiano più che bilanciato i timori per il settore immobiliare dopo che Country Garden ha ufficialmente fatto default non avendo pagato gli interessi su un bond in dollari.