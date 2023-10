Borsa, Europa in calo, Milano -0,9%". "Borsa, Europa in ribasso, Milano -0,9%

Gli investitori preferiscono mantenersi lontani dalle Borse, con le vendite che prevalgono in Europa dopo la chiusura in calo di Wall Street e la seduta al ribasso in Asia. Londra cede dello 0,87%, Parigi dello 0,94%, Francoforte dell'1,28%, Madrid dello 0,9% e Milano dello 0,97%, in seguito alla 'svendita' tecnologica degli Stati Uniti a causa dei risultati trimestrali deludenti. Auto, banche e viaggi sono i settori che maggiormente hanno inciso sui ribassi dello Stoxx 600. Le tensioni in Medio Oriente e l'aumento dei rendimenti dei titoli di stato in tutto il mondo stanno aumentando il nervosismo dei mercati, in attesa di alcuni dati macro che, secondo gli analisti, potrebbero muovere i listini, tra cui il Pil statunitense del terzo trimestre. Per quanto riguarda le banche centrali, l'evento del giorno sarà la riunione della Bce, anche se non sono previste modifiche sul lato tassi. Lo spread tra Btp e Bund si è leggermente contratto a 202 punti, ma i rendimenti stanno riprendendo a salire, con quello del decennale italiano al 4,9% e quello tedesco al 2,86 per cento. A Milano, Campari ha registrato un crollo del 8%, a causa dell'effetto cambi, e Saipem del 7%, dopo i conti.