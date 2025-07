Prosegue in calo, dopo l'avvio incerto di Wall Street, la seduta per le Borse in Europa. Milano, appesantita dalle banche e da Leonardo (-3,5%) prosegue in calo, con il Ftse Mib che cede lo 0,4 per cento. Parigi lascia lo 0,49%, Francoforte lo 0,77%, Londra ha invece quasi azzerato il calo (-0,01%).

Sul listino milanese si mette in evidenza Enel (+2,18%) e corre Brunello Cucinelli (+2,8%); tra i peggiori Mediobanca (-3,19%) e Mps (-2,13%).