Venerdì 29 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Pilato TarantinoSorteggi Europa LeagueUcrainaAlessia MoraniPensioni settembre 2025
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Europa in calo con banche, bene titoli difesa
29 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Borsa: Europa in calo con banche, bene titoli difesa

Borsa: Europa in calo con banche, bene titoli difesa

Londra e Francoforte oscillano sulla parità, Parigi -0,27%

Wall Street in calo e i listini in Europa proseguono in rosso la seduta. Milano cede lo 0,29%, Parigi lo 0,27%, Francoforte si porta verso la parità (-0,07%) e Londra appena sopra (+0,06%).

L'ipotesi di una tassa sugli utili straordinari nel Regno Unito pesa sui titoli delle banche tra cui NatWest (-5,59%), Lloyds (-3,74%) e Barclays (-2,8%).

I titoli del settore della difesa, tra cui Rheinmetall (-3,76%), Hensoldt (+3%) salgono dopo che il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che è improbabile che si tenga un incontro tra i presidenti russo e ucraino, e trainano Leonardo (+0,6%) tra i pochi titoli in rialzo a Piazza Affari.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Banche