Borsa, Europa in attesa della Bce, Milano -0,8%

I mercati azionari del Vecchio continente sono tutti in territorio negativo in attesa delle decisioni della Bce sui tassi e soprattutto del discorso della presidente Christine Lagarde previsto nel primissimo pomeriggio. La Borsa peggiore è quella di Francoforte, che cede l'1,2%, con Siemens Energy che scende oltre il 30% a causa della trattativa in corso tra il governo tedesco e la società per le garanzie statali, a seguito delle notevoli frenate del gruppo, soprattutto nella divisione eolica. Madrid perde un punto percentuale, mentre Londra, Parigi e Amsterdam cedono attorno allo 0,5%. Anche Mosca è in leggero calo, con il gas che scende sotto i 50 euro al Megawattora e il petrolio che fatica a tenere quota 84 dollari al barile. L'euro è fiacco a 1,053 contro il dollaro, con i titoli di Stato europei calmi dopo una fiammata a inizio seduta: lo spread Btp-Bund oscilla sui 202 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,91%. In questo quadro, Piazza Affari cede lo 0,8%, anche a causa dello scivolone di Campari (-10%) dopo i conti, con il terzo trimestre che ha mancato ampiamente le stime degli analisti. Male anche Saipem (-4,8%), con Bper, Fineco e Moncler in ribasso di due punti percentuali. Piatte Tim e Mediobanca, poco mosse dopo i risultati, mentre Pirelli è leggermente positiva (+0,8%) con l'annuncio della costituzione di una joint venture per la costruzione di uno stabilimento di pneumatici in Arabia saudita con il Public Investment Fund (Pif). Forte Stm, che sale del 3% sopra i 38 euro dopo i conti.