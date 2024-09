Borsa: Europa in allungo, future Usa positivi, Milano +0,33%

Allungano il passo le principali borse europee e azzerano il calo segnato in apertura. Milano (Ftse Mb +0,4%) è la migliore davanti a Madrid (+0,37%) e Parigi (+0,16%). Poco sopra la parità Londra (+0,05%), mentre non riesce a raggiungerla Francoforte (-0,15%). In calo l'indice dei prezzi all'ingrosso in Germania (-0,8% su base mensile e -1,1% su base annua) mentre è confermato in seconda lettura il calo dell'inflazione italiana in agosto all'1,1% su base annua. In arrivo il saldo della bilancia commerciale italiana, le retribuzioni e la bilancia commerciale dell'Eurozona e dagli Usa l'indice manifatturiero di New York. Gli occhi sono puntati però sulla Fed, che decide giovedì sui tassi. Sale il greggio (Wti +0,82% a 62,21 dollari al barile), debole il gas (-2,21% a 34,86 euro al MWh) ad Amsterdam, in rialzo invece l'oro (+0,82% a 2.588,16 dollari l'oncia). Cede il dollaro a 0,89 euro, 139,9 yen e 0,76 sterline, mentre il differenziale tra Btp e Bund tedeschi scende a 136,7 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 0,1 punti al 3,6% e quello tedesco in calo di 0,2 punti al 2,14%. Corre Saipem (+3,17%) dopo una commessa da 4 miliardi di dollari (3,6 miliardi di euro) in Qatar. Più caute invece Bp (+0,51%), Eni (+0,41%), TotalEnergies (+0,15%) e Shell (-0,03%). In campo bancario è ancora sotto i riflettori Unicredit (+1,6%), il cui amministratore delegato Andrea Orcel indica che un'eventuale fusione con Commerzbank (-0,45%) potrebbe "creare valore" per soci, dipendenti e clienti. Acquisti anche su Santander (+1%), Bbva (+0,78%) e Sabadell (+0,56%), mentre girano in calo Popolare Sondrio (-0,89%, Bper (-0,49%), Intesa (-0,44%) e Banco Bpm (-0,27%), poco mossa invece Mps (-0,04%).