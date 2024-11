Borsa: Europa guarda al voto Usa, l'Opec spinge il petrolio

Borse europee poco mosse in avvio di seduta, con gli investitori alla finestra in attesa di conoscere l'esito delle incertissime elezioni americane. Milano, Francoforte e Parigi cedono circa lo 0,1% mentre Londra avanza dello 0,5%. Anche a Wall Street i future si muovono attorno alla parità mentre la risalita di Kamala Harris nei sondaggi pesa sul dollaro, tra i principali beneficiari delle politiche inflazionistiche di Donald Trump, e ridà slancio ai Treasury, i cui rendimenti sono in calo di quasi 8 punti base in una settimana che vedrà anche Fed tagliare con ogni probabilità i tassi. Poco mosso invece il Btp, stabile al 3,68%, mentre lo spread con il Bund cede un punto base, a quota 126. A Piazza Affari salgono Stellantis (+1,1%), Saipem (+0,7%), Cucinelli (+0,7%), Eni (+0,6%) e Unicredit (+0,5%) mentre scivolano Stm (-1,5%), Nexi (-0,6%), Generali (-0,5%) e Unipol (-0,5%). In calo dopo i conti Ryanair (-2,8%), che paga utili in calo e il taglio delle previsioni sul trasporto di passeggeri nel 2026 a causa del ritardo da parte di Boeing nella consegna di 9 nuovi aerei. In Europa faticano i semiconduttori (-1% l'indice Stoxx) mentre avanza l'energia (+0,5%), che beneficia dello scatto del petrolio (+2,6% a 71,3 dollari al barile) in scia alla decisione dell'Opec+ di prorogare i tagli alla produzione di un altro mese. Il recupero di Harris frena diversi asset legati al 'Trump trade': il dollaro cede lo 0,6% sull'euro a 1,089, l'oro è in calo dello 0,5% a 2.737 dollari l'oncia mentre il bitcoin cede lo 0,5% a 68.800 dollari.