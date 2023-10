Borsa, Europa guarda al Medio Oriente. Milano +0,3%

Borse europee poco mosse a metà seduta, con gli indici in marginale rialzo dopo una mattinata all'insegna dell'incertezza. Gli investitori continuano a guardare con preoccupazione alla situazione in Medioriente, sui timori di un'escalation su base regionale del conflitto tra Israele ed Hamas, mentre dalle banche centrali continuano ad arrivare segnali concilianti dopo il deterioramento del quadro geopolitico e l'impennata registrata dai rendimenti dei bond nelle ultime settimane. Milano avanza dello 0,3%, Londra dello 0,4%, Parigi dello 0,1% mentre Francoforte è invariata. Fermo a 202 punti base lo spread Btp-Bund dopo che il governo italiano ha approvato la manovra mentre il rendimento dei titoli di Stato sale di 4 punti base, al 4,806%, in linea con la debolezza del comparto obbligazionario europeo. L'avversione al rischio spinge gli investitori verso l'oro (+1,6% a 1.917 dollari) mentre il petrolio, invariato, difende i forti rialzi della scorsa settimana. Resta sopra i 50 euro al megawattora, pur perdendo il 5% a 51,26 euro, il gas in Europa. A Piazza Affari affonda Tim (-6,3%) con le incertezze che circondano il processo di vendita della rete, definito anche dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti un'operazione "complessa", e dopo che Kkr non ha incluso nella sua offerta vincolante Sparkle. Male i titoli dell'automotive con Stellantis (-1,5%), Cnh (-1%) e Iveco (-1%). Bene invece le banche con Banco Bpm (+2,6%), Bper (+2,3%) e Unicredit (+2,2%). Accelera Mps (+1,2%) dopo che Giorgetti ha detto sì alla privatizzazione entro il 2024. Acquisti su Erg (+2%), Leonardo (+1,9%) e Pirelli (+1,7%)