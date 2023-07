Borsa: Europa fiacca nel finale, tiene Wall Street, Milano -0,4%

Borse europee fiacche nel finale, orientate più al segno meno che al rialzo, mentre tengono i listini Usa (Dow Jones +0,25%, Nasdaq +0,2%), nel giorno delle prime trimestrali della stagione. In Europa resiste Parigi (+0,07%), mentre risultano in calo Londra (-0,05%), Francoforte (-0,22%), Madrid (-0,33%) e Milano (-0,4%). In ulteriore rialzo sopra i 167,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3,3 punti al 4,16% e quello tedesco di 2,7punti al 2,49%. I risultati sopra le stime delle banche Usa e il rialzo sopra le stime della fiducia dei consumatori misurata dall'Università del Michigan aumentano i timori di nuovi rialzi dei tassi da parte delle banche centrali, sulla scia anche della frenata dell'inflazione Usa di mercoledì scorso. Premiato l'euro a 1,12 dollari, mentre il biglietto verde alza la testa a 0,762 sterline e 138,4 yen. Il calo del greggio (Wti -2% a 75,31 dollari al barile) e del gas naturale (-1,55% a 26,19 euro al MWh) frenano i petroliferi Repsol (-3,2%), TotalEneregies (-2,72%), Bp (-2,24%), Shell (-1,93%) ed Eni (-1,72%%). In calo i bancari Santander (-2,64%), Banco Bpm (-1,9%), Commerzbank (-1,42%), Socgen (-0,89%), Intesa (-0,72%), Unicredit (-0,5%) e Bper (-0,58%), mentre si muovono in controtendenza Mps (+1,44%) e Fineco (+1,6%). Proseguono gli acquisti sui produttori di semiconduttori Asml (+3,12%) ed Asm (+1,82%), rallenta invece Stm (+0,24%). Positivi i farmaceutici Lonza (+2,41%), Roche (+1,48%) e Recordati (+0,77%) a differenza di Diasorin (-0,53%). Bene il lusso con Hermes (+1,67%) ed Lvmh (+1,61%), mentre frena Cucinelli (-3,48%) dopo la semestrale diffusa nella vigilia a borsa chiusa. Rialzi in campo telefonico per Deutsche Telekom (+0,8%), Tim (+0,69%) e Vodafone (+0,64%).